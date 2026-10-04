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SPORT24.ru

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Греция — Германия. Видеообзор матча Лиги наций

Греция — Германия. Видеообзор матча Лиги наций

В воскресенье, 4 октября, сборные Греции и Германии сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

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