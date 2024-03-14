На Украине назвали фатальным ограничение ввоза ее сельхозпродукции в ЕС

Ограничение Евросоюзом импорта сельхозпродукции с Украины на уровне 2021 года будет фатальным для экономики страны, пишет издание Politico со ссылкой на заместителя министра экономики Украины Тараса Качку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии