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Ученые: рачки-реликты в Сибири и Северной Америке оказались «сестрами»

Ученые: рачки-реликты в Сибири и Северной Америке оказались «сестрами»

Давний научный спор о происхождении двух видов веслоногих рачков, обитающих в озерах Сибири и Северной Америки, сумели разрешить, применив молекулярно-филогенетический анализ, сибирские ученые, 22 июля сообщает пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ) СО РАН.

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