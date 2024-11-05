Вице-спикер сейма Босак: Варшава может шантажировать Киев военной помощью

Польская сторона должна использовать методы шантажа в отношении Украины. Такое заявление сделал вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак в эфире Польского телевидения.
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