© коллаж Украина.РуСегодня 4,8K прочитали К концу XIX века европейцы контролировали практически весь мир.
Прозрение Борреля. Незападный мир
Комментарии
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Лев Добрый
ПРОЗРЕНИЕ БОРРЕЛЯ? Хрень с два, обида в нём затаилась, поганой метлой смели его от жирного пирога ЕС, вот его прозрение!😜👈🤠👍
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17 час.
Дмитрий Фактурович
Занимался бы инженерным делом в котором соображает, нет нужно лезть в политику, в которой полный ноль. Бербок сиганула с батута, Фон дер Ляйн из промежности. Тренд Европейский такой - послушных дебилов в политику.
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16 час.
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