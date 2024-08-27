Прозрение Борреля. Незападный мир

ПРОЗРЕНИЕ БОРРЕЛЯ? Хрень с два, обида в нём затаилась, поганой метлой смели его от жирного пирога ЕС, вот его прозрение!😜👈🤠👍

Дмитрий Фактурович

Занимался бы инженерным делом в котором соображает, нет нужно лезть в политику, в которой полный ноль. Бербок сиганула с батута, Фон дер Ляйн из промежности. Тренд Европейский такой - послушных дебилов в политику.