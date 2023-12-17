Я, ув. друзья, в юности отдал десять лет уголовной журналистике. В частности, мне довелось беседовать в 90-х с людьми, взятыми за ж**у на кражах, ограблениях, избиениях, групповых изнасилованиях и преступлениях похуже — и с дичайшим изумлением узнавших, что они сядут на 7, 9, 15 лет.
Минутка идиотов
Комментарии
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Александр Третьяк
Вот и нужно возвращать смертную казнь что бы идиоты не размножались
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4 час.
Лидия Орехова
Дураков не делают, они сами рождаются.
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4 час.
Владимир Росс
Классная статья! Вот поэтому я и возмущён, что в РФ по важным вопросам не производится никакой агитации, фактически разъясняющей многие вещи: в том числе и для того, чтобы идиот смог после многих повторов понять, а что ему говорят. Вот, например, в том числе: красиво одетые люди так дурят российское общество насчёт того, что надо менять Конституцию РФ - малограмотные в РФ люди, да ещё и как выше описанные в том числе - прямо согласны менять Конституцию, в реальности не понимая, что Конституция РФ даёт преимущества гражданам РФ против всех иностранцев - то, что НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ - виновные не нормы Конституции РФ, а те идиоты-чиновники, дела которых как раз по вот этой статье и можно бы оценивать (по их срокам, если не одумаются)
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2 час.
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