Многодетный отец с улицы Фабрициуса бегает марафоны с колясочниками

Благотворительный фонд «Больше, чем можешь» уже шесть лет помогает инвалидам Благотворительный фонд «Больше, чем можешь» шесть лет помогает инвалидам с травмами и заболеваниями опорнодвигательного аппарата чувствовать себя активными и заниматься спортом.