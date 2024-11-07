Многодетный отец с улицы Фабрициуса бегает марафоны с колясочниками

Благотворительный фонд «Больше, чем можешь» уже шесть лет помогает инвалидам Благотворительный фонд «Больше, чем можешь» шесть лет помогает инвалидам с травмами и заболеваниями опорнодвигательного аппарата чувствовать себя активными и заниматься спортом.
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