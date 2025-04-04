Эксперт Вырщикова заявила, что заменить видеоигры поможет творчество

Специалист семейного центра «Ориентир» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова рассказала, как заменить видеоигры на увлекательные занятия в реальной жизни для ребенка.
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