Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Удары по немецким заводам, выпускающим ракеты Taurus, будут законными - Дмитрий Медведев

Удары по немецким заводам, выпускающим ракеты Taurus, будут законными - Дмитрий Медведев

На самом деле, Дмитрий Анатольевич лишь озвучил то, о чём и политики, и население РФ давно говорили в виде недоуменных вопросов: "Если это направлено против России, если это используется против нас в рамках СВО - ПОЧЕМУ мы это не уничтожаем в корне, в зародыше?"Впрочем, и по территории бывшей Украины удары российскими средствами поражения наносились достаточно избирательно, что тоже вызывало некоторое недоумение: ЗАЧЕМ давать возможность доставлять технику, те же самые танки, на поле боя, если можно накрыть их массово еще на путях подвоза? Единственный вариант, оправдывающий такую тактику - обучение наших военнослужащих практическому уничтожению боевой техники противника на поле боя.

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