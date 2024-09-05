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Еще одна версия отставки Кулебы – личные проблемы в отношениях с окружением Зеленского

Еще одна версия отставки Кулебы – личные проблемы в отношениях с окружением Зеленского

The Economist выдвигает собственную версию причин громкой отчставки верного оруженосца Зеленского на дипломатическом фронте Дмитрия Кулебы, верно служившего интересам Банковой на своей посту с весны 2020 года.

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