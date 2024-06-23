Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АндрейБорков
    Не надо ни чего и не кому доказывать. Надо охерачивать и укропитеков и америкосов.США руками ВСУ уд...
  • АндрейБорков
    Вся эта болтология укропитеков про то, что в Севастополе на каждом углу и каждом шагу военные объекты, это чушь собач...США руками ВСУ уд...
  • Александр
    Можешь это доказать? Вообще то эти ракеты используют GPS и инерциалку.США руками ВСУ уд...

"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

Борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин (на фото - слева).

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