За 9 месяцев 2026 года в России было продано 264 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом. Это на 37% больше, чем в январе – сентябре прошлого года, когда было перепродано 192 тыс.
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