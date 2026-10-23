Пятерых жителей региона признали виновными в 2025 году. Общий ущерб превысил 4,8 млн рублей, но с учетом возвратов прокуратура требовала взыскать почти 3 млн.
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