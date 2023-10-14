Нет, Nvidia не обманывала, и генерация кадров на видеокартах GeForce RTX 20/30 не работает. Компания объяснила ситуацию с игрой Portal ошибкой

Только вчера мы сообщали о том, что на видеокартах GeForce RTX 30 можно запустить генератор кадров Frame Generation из DLSS 3, как Nvidia уже отреагировала на ситуацию и сообщила, что на самом деле технология не работает.
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