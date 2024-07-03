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США раскрыли условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

США раскрыли условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

Помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в зоне СВО Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России на большей дальности.

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