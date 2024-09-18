🇺🇦🐷Укроаборигены нашли отработавшую 🇷🇺кассетную РБК-500 с УМПК на одном из направлении СВО и пытаются её разобрать 🤡🔥 #ВСУ #РБК500 #ВСРФ #СВО.
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🇺🇦🐷Укроаборигены нашли отработавшую 🇷🇺кассетную РБК-500 с УМПК на одном из направлении СВО и пытаются её разобрать 🤡🔥 #ВСУ #РБК500 #ВСРФ #СВО.
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