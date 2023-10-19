Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Палестинцы пишут: — «Пожалуйста, Вагнер, спасите Газу...»

"Палестинцы пишут: — «Пожалуйста, Вагнер, спасите Газу...»

Представитель армии Израиля Авихай Адраи своими прошлыми заявлениями фактически подтвердил, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа не только совершался еврейской авиацией, но был совершён намеренно.

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