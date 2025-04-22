Путин прокомментировал итоги пасхального перемирия

Результаты пасхального перемирия сегодня подвели в Москве. То что происходило на минувших выходных на передовой оценил российский президент, напомнив, что в Киеве поддержали идею прекратить боевые действия, но в то же время наше Минобороны зафиксировало больше пяти тысяч нарушений.