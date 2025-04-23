В Татарстане продолжаются масштабные кадастровые работы для улучшения земельных данных

В Татарстане продолжаются масштабные кадастровые работы, охватывающие территории Агрызского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Нурлатского, Сабинского, Тюлячинского, Елабужского районов и города Казани.
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