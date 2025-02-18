В Тюменской области чиновника будут судить за служебный подлог

Сотрудник администрации Тобольского района Тюменской области стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге: мэрия выплатила подрядчику деньги за капремонт дома культуры, который, по факту, был еще не закончен.
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