Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Мужчина в рабочей куртке с рефлективными полосками пытался изнасиловать 10-летнюю петербурженку в кустах

Мужчина в рабочей куртке с рефлективными полосками пытался изнасиловать 10-летнюю петербурженку в кустах

Неизвестный мужчина в рабочей одежде со светоотражающими элементами попытался затащить в кусты и изнасиловать несовершеннолетнюю девочку в Невском районе Петербурга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх