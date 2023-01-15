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ГЛАВНЫЙ СТРАХ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЖДЁТ АРТУРА СМОЛЬЯНИНОВА

ГЛАВНЫЙ СТРАХ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЖДЁТ АРТУРА СМОЛЬЯНИНОВА

Артур Смольянинов, сбежавший в Прибалтику и оттуда ругавший Россию, очень хотел пойти воевать за Украину.

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