В МИД России высказались о возможных мирных переговорах с Украиной

По словам дипломата, они должны быть исключительно прямыми.Глава второго департамента стран СНГ при МИД России Алексей Полищук дал интервью изданию ТАСС, в котором высказался по поводу возможных переговоров о перемирии с украинской стороной.
По словам дипломата, они должны быть исключительно прямыми.Глава второго департамента стран СНГ при МИД России Алексей Полищук дал интервью изданию ТАСС, в котором высказался по поводу возможных переговоров о перемирии с украинской стороной.
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