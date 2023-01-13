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В МИД России высказались о возможных мирных переговорах с Украиной

В МИД России высказались о возможных мирных переговорах с Украиной

По словам дипломата, они должны быть исключительно прямыми.Глава второго департамента стран СНГ при МИД России Алексей Полищук дал интервью изданию ТАСС, в котором высказался по поводу возможных переговоров о перемирии с украинской стороной.

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