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Финансист Брагин: ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля

Финансист Брагин: ситуация в экономике России дает все больше поводов для веры в укрепление рубля

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс доллара до конца года может снизиться до 70 рублей, а при более благоприятных условиях - и до 65 рублей, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

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