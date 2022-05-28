Отдельный Ордена Красной Звезды Отряд Пограничного Контроля "Москва"

Камбэк Канады на ЧМ по хоккею 2022, Федотов нужен ЦСКА и «Динамо», Вяльбе не переизбрали в совет FIS, «Голден Стэйт» в финале НБА, Макдэвид вывел «Эдмонтон» в финал Запада и другие новости утра