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Отдельный Ордена Красной Звезды Отряд Пограничного Контроля "Москва"

Отдельный Ордена Красной Звезды Отряд Пограничного Контроля "Москва"

5 января 1932 года приказом ОГПУ при Совете Народных Комиссаров СССР для обеспечения международных воздушных перевозок и в связи с открытием международного пассажирского сообщения по воздушной линии Москва-Берлин был организован контрольно-пропускной пункт "Москва-Аэропорт" пограничной охраны ОГПУ.

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