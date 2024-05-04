В Польше испугались реакции России в случае размещения ядерного оружия США

В случае размещения ядерного оружия США в Польше Россия может принять меры ради своей безопасности. В таком случае возникает вопрос, что станет с польской территорией, и выживут ли поляки как нация после этого, пишет Mysl Polska.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии