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«Сперс», Джошуа Примо и бывший психотерапевт клуба договорились о мирном урегулировании исков

Бывший психотерапевт «Сан-Антонио» Хиллари Каутен, клуб и защитник Джошуа Примо договорились мирно урегулировать судебные иски женщины против обеих сторон.

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