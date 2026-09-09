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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Аспиналл все еще травмирован. Пока не услышим обратное, тяжелый вес будет идти своим чередом»

Дана Уайт рассказал о ситуации с Томом Аспиналлом . «Аспиналл все еще травмирован. Пока мы не услышим обратное, тяжелый вес будет идти своим чередом», – сказал Уайт.

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