Пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила его гибель в результате крушения частного самолета, выполнявшего рейс Москва - Петербург, в Тверской области 23 августа 2023 года.
Пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила его гибель
Комментарии
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Борис Захарченко
Это был НАШ ЧЕЛОВЕК. Такие люди нужны стране.
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2 час.
Алексей Тан
Точно такая же шобла!... в начале века 20-атого... приплыла из США на теплоходе (Троцкий и его шобла)... и на паровозе... Ленин и его шобла.
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1 час.
Владимир Соловьев
ТОЛЬКО ОРЛЫ ПОГИБАЮТ В НЕБЕ, А СВИНЬИ В НАВОЗЕ!
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19 сек.
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