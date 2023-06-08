В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ СЕЗОН КНИЖНЫХ АЛЛЕЙ

На Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге откроется IX сезон Книжных аллей. В Петербурге на Малой Конюшенной улице совсем скоро вновь откроются Книжные аллеи.
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