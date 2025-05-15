Депутат рассказал, при каких условиях россияне могут получать две пенсии

На это имеют право не все категории граждан Есть категории россиян, которые имеют право одновременно на страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.
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