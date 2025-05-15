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Петербургский дневник

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Депутат рассказал, при каких условиях россияне могут получать две пенсии

Депутат рассказал, при каких условиях россияне могут получать две пенсии

На это имеют право не все категории граждан Есть категории россиян, которые имеют право одновременно на страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

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