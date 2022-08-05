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Канадский министр Уилкинсон заявил, что поставки газа через Украину не смогут заменить «Северный поток»

Канадский министр Уилкинсон заявил, что поставки газа через Украину не смогут заменить «Северный поток»

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в пятницу, 5 августа, выразил мнение, что транзиту газа через Украину не удастся компенсировать поставки по газопроводу "Северный поток".

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