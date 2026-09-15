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Новый ионный сепаратор подавил дендриты в литий-металлической батарее

Новый ионный сепаратор подавил дендриты в литий-металлической батарее

Учёные из Ханбатского национального университета (Республика Корея) разработали новый тип сепаратора для литий-металлических аккумуляторов, который одновременно подавляет рост опасных дендритов на аноде и существенно улучшает работу катода при быстрой зарядке.

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