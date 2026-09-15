Новый ионный сепаратор подавил дендриты в литий-металлической батарее

Учёные из Ханбатского национального университета (Республика Корея) разработали новый тип сепаратора для литий-металлических аккумуляторов, который одновременно подавляет рост опасных дендритов на аноде и существенно улучшает работу катода при быстрой зарядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Трамп нашёл спосо...
- ВМ Госдума поддержал...
- АЗ Зеленский готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым