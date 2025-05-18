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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В воскресенье, 18 и 25 мая, в 12.00 в Соборном храме свт

В воскресенье, 18 и 25 мая, в 12.00 в Соборном храме свт. Феофана Затворника для учащихся выпускных классов будет отслужен МОЛЕБЕН о помощи в сдачи экзаменов.

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