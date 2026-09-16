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Тульские новости

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Бывшего сенатора от Тульской области признали банкротом

Бывшего сенатора от Тульской области признали банкротом

Размер неисполненных обязательств перед кредиторами экс-сенатора превышает 1,2 млрд рублей, процедура реализации имущества введена на шесть месяцев.

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