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Олега Матыцина выдвинули на пост почетного президента Международной федерации университетского спорта

Кандидатуру министра спорта России на этот пост выдвинул Российский студенческий спортивный союз (РССС).

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