Что подарить близким на Новый год: топ сюрпризов, которые удивят любого

Выбрать идеальные подарки к празднику – с такой задачей люди сталкиваются из года в год. Случается, что стандартные презенты, такие как носки или шоколадки, уже не вызывают восторга, поэтому многие отдают предпочтение креативу.
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