Тагильчанка подала в суд на ТВ-3: она заплатила 1,7 млн рублей, но не получила эзотерических услуг

Необычное гражданское дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе суда, истица посмотрела одну из программ, которые транслирует телеканал ТВ3, а потом обратилась в редакцию с просьбой об оказании эзотерических услуг.
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