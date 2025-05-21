Тагильчанка подала в суд на ТВ-3: она заплатила 1,7 млн рублей, но не получила эзотерических услуг

Необычное гражданское дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе суда, истица посмотрела одну из программ, которые транслирует телеканал ТВ3, а потом обратилась в редакцию с просьбой об оказании эзотерических услуг.