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Блэкаут на Украина: после ударов ВС РФ страна потеряла до 90% мощностей ТЭЦ

Блэкаут на Украина: после ударов ВС РФ страна потеряла до 90% мощностей ТЭЦ

Блэкаут на Украина: после ударов ВС РФ страна потеряла до 90% мощностей ТЭЦ Юлия СоколоваВ результате систематических обстрелов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, Украина столкнулась с катастрофическими потерями в инфраструктуре своих тепловых электростанций, утратив до 90% производственных мощностей.

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Дмитрий Арт
https://dzen.ru/id/6281fdf87a8d2a3421e91a55 анализ энергетики  усраины
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