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Канадский телеканал CBC прокомментировал скандал из-за эфира про «российский след»

Канадский телеканал CBC прокомментировал скандал из-за эфира про «российский след»

Данный скандал является для CBC уже вторым за последнюю неделю. Речь идет об эфире телеканала, в котором его ведущая Нил Коксал заявила, что протестные акции дальнобойщиков в Канаде якобы могли быть «спровоцированы русскими».

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