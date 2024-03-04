Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 4 марта, показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил (ВС) России, которые продолжают успешно ликвидировать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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