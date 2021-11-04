Воронежский "Факел": от бедствия до амбиций попадания в Премьер-Лигу

Еще пару лет назад воронежский "Факел" был никому не нужен. Команда на несколько лет оккупировала зону вылета, но каждый раз оставалась в Первом дивизионе из-за отсутствия лицензирования у тех, кто по праву должен был выходить в ФНЛ (отказ от участия в турнире астраханского «Волгаря», победителей зон «Центр» и «Восток», «Арарата» (Москва) и «Сахалина» (Южно-Сахалинск), расформирование "Тосно") Тем не менее, к лету 2018 года ситуация в главной команде Воронежа была катастрофической.