Спорт и диета

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Воронежский "Факел": от бедствия до амбиций попадания в Премьер-Лигу

Воронежский "Факел": от бедствия до амбиций попадания в Премьер-Лигу

Еще пару лет назад воронежский "Факел" был никому не нужен. Команда на несколько лет оккупировала зону вылета, но каждый раз оставалась в Первом дивизионе из-за отсутствия лицензирования у тех, кто по праву должен был выходить в ФНЛ (отказ от участия в турнире астраханского «Волгаря», победителей зон «Центр» и «Восток», «Арарата» (Москва) и «Сахалина» (Южно-Сахалинск), расформирование "Тосно") Тем не менее, к лету 2018 года ситуация в главной команде Воронежа была катастрофической.

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