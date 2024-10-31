В 2025 году заработает закон о передаче полиции данных по психически нездоровым

В 2025 году в России вступит в силу закон, направленный на повышение взаимодействия между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями в области обмена информацией о людях с хроническими психическими заболеваниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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