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Относятся, как к людям: военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей

Относятся, как к людям: военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей

В ДНР прошла встреча пленных боевиков ВСУ с родственниками. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на волонтера Марину Ашифину.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
ПОТОМУ КАК С НИМИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ НА ОБМЕН. Из-за них наши ребята там у них подвергаются пыткам и нечеловеческому обращению. До каких пор с теми  кто в нас стрелял, убивал..... теперь по человечески, а кто нас защищал, не жалея своей жизни, теперь страдает и мучится в плену у этих сволочей  Тех, кто особенно лютовал на нашей территории их действительно не стоит обменивать, а убивать здесь без суда и следствия, чтобы от таких тварей дети не рождались, а остальные пусть чапают домой не заслужили они жизни доброй на нашей земле. Пусть свое оружие направляют на тех, кто их заставляет убивать невинных, кто пришел порезвиться как в сафари еще и деньги немалые огребает за это, а не отсиживаться за наш счет, сиротиночки долбаные
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