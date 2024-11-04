Относятся, как к людям: военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей

Лариса Поплавская

ПОТОМУ КАК С НИМИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ НА ОБМЕН. Из-за них наши ребята там у них подвергаются пыткам и нечеловеческому обращению. До каких пор с теми кто в нас стрелял, убивал..... теперь по человечески, а кто нас защищал, не жалея своей жизни, теперь страдает и мучится в плену у этих сволочей Тех, кто особенно лютовал на нашей территории их действительно не стоит обменивать, а убивать здесь без суда и следствия, чтобы от таких тварей дети не рождались, а остальные пусть чапают домой не заслужили они жизни доброй на нашей земле. Пусть свое оружие направляют на тех, кто их заставляет убивать невинных, кто пришел порезвиться как в сафари еще и деньги немалые огребает за это, а не отсиживаться за наш счет, сиротиночки долбаные