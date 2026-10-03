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Убирал боль и стал отцом в 86: умер самый известный психотерапевт СССР Анатолий Кашпировский

Не стало Анатолия Кашпировского — человека, чьи телевизионные сеансы в конце 1980-х собирали у экранов миллионы советских зрителей.

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