Ферстаппен лайкнул пост ван дер Гарде об увольнении Лоусона

Red Bull RacingБывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде резко раскритиковал решение руководства Red Bull Racing Кристиана Хорнера, Хельмута Марко и акционеров команды об увольнении Лиама Лоусона на встрече в Дубае во вторник 25 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии