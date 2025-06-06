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Царьград

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РЭБ в Смоленске: нейтрализован беспилотник, экстренные службы на месте

РЭБ в Смоленске: нейтрализован беспилотник, экстренные службы на месте

В Смоленской области нейтрализован украинский беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы. Инцидент произошёл возле Смоленска, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Василий Анохин.

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