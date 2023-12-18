Новую модель оценки госслужащих внедрят в России

Новую методику оценки ключевых управленческих компетенций создали эксперты РАНХиГС. По ней, в частности, будут оценивать кандидатов федерального кадрового резерва, сообщил «Известиям» декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы госуправления РАНХиГС Илья Шебураков, один из авторов новой модели.