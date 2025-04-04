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Царьград

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Удар по украинскому "космосу": Последствия раскрыл Матвийчук

Удар по украинскому "космосу": Последствия раскрыл Матвийчук

Полковник Матвийчук рассказал, к чему привёл удар России по предприятию ВПК Украины.Накануне армия России нанесла мощный удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины.

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