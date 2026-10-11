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Бельский поздравил школьную учительницу Путина с 93-летием

Бельский поздравил школьную учительницу Путина с 93-летием

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил с днем рождения школьную учительницу президента РФ Владимира Путина.

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